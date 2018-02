Marcelo quer ver país a "repensar a saúde toda"

RTP02 Fev, 2018, 14:42 / atualizado em 02 Fev, 2018, 14:54 | País

No hospital identificado como a origem de um novo surto da doença dos legionários, o Chefe de Estado fez questão de afirmar que, com a visita desta sexta-feira, quis demonstrar que é “o Presidente de todos os portugueses”, também dos “três milhões” de utentes de unidades privadas de saúde.Acompanhado pelo ministro da Saúde e pela diretora-geral da Saúde, o Presidente assinalou a “evolução favorável” dos doentes que visitou no hospital CUF Descobertas.





“Como estive em São Francisco Xavier, aqui teria de estar para mostrar que há um sistema nacional de saúde e que o Presidente é sensível, tal como o Governo, à situação de todos os portugueses”, vincou Marcelo Rebelo de Sousa.



Ainda relativamente ao sistema de saúde do país, o Presidente da República sublinhou as “várias décadas” que decorreram desde a sua implantação, após o 25 de Abril, para então defender que é necessário “repensar a saúde toda” e perceber se esta cobre “novos desafios e necessidades”.



“Não é só o que cabe a cada um”, enfatizou o Presidente, insistindo não apenas na ideia do ajustamento das capacidades às necessidades, mas igualmente na ligação à investigação e às universidades e na sensibilização dos segmentos mais jovens da população.



15 casos



c/ Lusa

“Muitas vezes, em Portugal, começa-se pelo fim”, acentuou Marcelo, para contrariar a tendência de contabilizar recursos antes de estarem definidos os desafios.O último balanço da Direção Geral da Saúde sobre o surto de legionella no CUF Descobertas refere um total de 15 casos; três pessoas estão internadas em unidades de cuidados intensivos.A bactéria infetou nove mulheres e seis homens. Treze dos doentes têm idades acima dos 50 anos.O surto teve início no último fim de semana. Pensa-se que possa estar associado à rede de águas do hospital CUF Descobertas, que tem vindo a contactar todos os utentes que passaram pelo internamento de 6 a 25 de janeiro.A doença dos legionários é causada pela bactéria. Trata-se de uma forma de pneumonia grave – os primeiros sintomas incluem tosse seca, febre, arrepios, dor de cabeça, dores musculares e dificuldades respiratórias, podendo evoluir para dores abdominais e diarreia.O período de incubação é de cinco a seis dias após a infeção, podendo perdurar até dez dias.