Marcelo realiza entre quinta e sexta-feira visita de Estado inédita

Lusa 17 Mai, 2017, 10:15 | País

Marcelo Rebelo de Sousa vai visitar a Croácia a convite da sua homóloga, Kolinda Grabar-Kitarovic, com o objetivo de "estreitar os laços bilaterais, no ano em que se celebram 25 anos de relações diplomáticas entre Portugal e a Croácia", segundo uma nota divulgada pela Presidência da República.

Esta visita de Estado, concentrada na capital croata, será a primeira de um Presidente português à Croácia desde a sua independência em relação à antiga Jugoslávia, que foi declarada unilateralmente em 1991, após referendo, seguindo-se uma guerra que durou até 1995.

Marcelo Rebelo de Sousa desloca-se à Croácia num contexto de crise política naquele país dos Balcãs, em que o partido centrista Most (Ponte) abandonou a coligação governamental liderada pelos conservadores da União Democrática Croata (HDZ), na sequência da destituição de três dos seus ministros.

O chefe de Estado chega hoje à noite a Zagreb, mas só na quinta-feira inicia oficialmente a sua visita de Estado, durante a qual vai reunir-se com Kolinda Grabar-Kitarovic, a primeira mulher a presidir à Croácia, e com o primeiro-ministro, Andrej Plenkovic, ambos provenientes do HDZ.

Marcelo Rebelo de Sousa terá um almoço de trabalho no parlamento e vai oferecer um concerto da fadista Cuca Roseta, no Museu de Arte Contemporânea de Zagreb.

O programa desta visita inclui ainda a inauguração de uma exposição de azulejos e um encontro com estudantes de português da Universidade de Zagreb, cidade onde vive cerca de um terço dos 80 portugueses registados na Croácia.

No comunicado sobre esta visita divulgado pela Presidência da República, a Croácia é apontada como "um bom exemplo do aproveitamento das oportunidades do mercado interno e da integração europeia", com quem Portugal tem "objetivos e desafios comuns" no quadro europeu.

"Os dois países partilham valores e princípios assentes na pertença comum à UE, Aliança Atlântica e Conselho da Europa", é referido na nota.

O Presidente da República será acompanhado pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Margarida Marques, e por uma delegação de quatro deputados à Assembleia da República: Sérgio Azevedo, do PSD, Porfírio Silva, do PS, Pedro Mota Soares, do CDS-PP, e Paulo Sá, do PCP.

Da comitiva fará também parte o presidente da Agência para o Investimento e o Comércio Externo de Portugal (AICEP), Luís Castro Henriques.