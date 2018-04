Marcelo Rebelo de Sousa ao El País: Portugal não deve intervir no conflito da Catalunha

15 Abr, 2018, 10:32 | País

O Presidente acrescenta que a indefinição europeia tem sido aproveitada pelos que criticam a Europa. “Não pode haver uma política europeia forte com sistemas políticos de estados-membros débeis. Em muitos casos, os sistemas que temos não acompanham a evolução dos novos tempos", lamenta.



Marcelo Rebelo de Sousa afirma que a Europa tem de avançar nos próximos “seis a nove meses” na União Económica e Monetária, na aprovação do próximo quadro financeiro plurianual, na definição de uma política de segurança e defesa e de um plano comum para as migrações e refugiados.



O chefe de Estado português aponta ainda que é necessário que as eleições europeias de 2019 tragam uma “Comissão Europeia forte” e que a campanha seja “uma expressão de propostas positivas e não de insatisfação”.



Marcelo Rebelo de Sousa admite ainda que o contexto mundial atual não é fácil, havendo o risco de um regresso à Guerra Fria. O Presidente português avisa que é necessário assegurar que “os canais de comunicação entre hemisférios continuam abertos” porque "nada seria pior do que a falta de comunicação" num novo contexto de guerra fria.



“Significaria que cada um não compreende o outro. Nesse cenário, um erro de perceção leva a um erro de atuação, à precipitação. É preciso recriar canais de diálogo que ultrapassem as divergências e o conflito. É essencial”, conclui o Presidente.Constitucional não deve ser árbitro político



A entrevista concedida ao correspondente do El País em Lisboa é publicada um dia antes de Marcelo Rebelo de Sousa dar início a uma visita de Estado a Espanha. O Presidente português sublinha que Portugal tem “excelentes” relações com Espanha e que há muitos projetos comuns.



Na entrevista, Marcelo Rebelo de Sousa aborda também questões nacionais. O chefe de Estado admite que Portugal enfrentava uma situação “difícil” quando chegou a Belém com uma “grande divisão na vida política portuguesa".



O Presidente considera que o balanço atual é positivo, uma vez que “há estabilidade social e política” e que Lisboa “ganhou a credibilidade dos mercados financeiros”. Marcelo Rebelo de Sousa garante ainda que nunca usou o poder de veto por posições pessoais mas por “sentido coletivo”.



O Presidente da República sublinha ainda que nunca remeteu um diploma para fiscalização preventiva pelo Tribunal Constitucional por acreditar que “não é bom transformar o Tribunal Constitucional em árbitro político à força entre o Governo e a oposição”.