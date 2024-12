Marcelo Rebelo de Sousa aplaude a abertura de auditoria a alegada falha na Linha SNS 24

Declarações do Presidente da República à SIC, na quinta-feira à noite, durante o jantar de natal da organização Refood, em Lisboa.Os resultados da auditoria ao caso da criança devem ser conhecidos durante o dia de hoje.Marcelo Rebelo de Sousa foi também questionado sobre a mensagem de Natal do primeiro-ministro, divulgada na noite de 25 de Dezembro. Na mensagem de Luís Montenegro, chefe de Estado destaca a ideia da inclusão e do crescimento económico.