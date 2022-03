Marcelo Rebelo de Sousa desloca-se este domingo a São Jorge

, apurou a RTP.O Chefe de Estado havia já manifestado, na noite de sexta-feira, a intenção de se deslocar aos Açores., afirmou o presidente da República."Por outro lado, há um acompanhamento a médio prazo das consequências, da evolução e, naturalmente, a montagem dos esquemas para uma eventual situação que, neste momento, não está prevista", continuou.

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores registou, desde as 0h00 deste sábado, 560 eventos sísmicos em São Jorge, o que traduz um abrandamento relativamente a sexta-feira.



"Ao longo do dia de [de sexta-feira], a análise preliminar dos registos sísmicos permitiu contabilizar cerca de 870 eventos. Entre as 0h00 (1h00 em Lisboa) e as 10h00 de hoje foram contabilizados aproximadamente 560 eventos, o que reflete uma ligeira diminuição da atividade sísmica. Todos os sismos registados até ao momento são de baixa magnitude e evidenciam uma origem de natureza tectónica", indicou em comunicado o CIVISA - Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores.A crise sismovulcânica em São Jorge teve início na tarde do passado sábado. O sismo mais expressivo ocorreu nesse mesmo dia às 18h41. Teve uma magnitude de 3.3 na escala de Richter. Desde então, o CIVISA já registou milhares de sismos de baixa magnitude - mais de 186 foram sentidos pela população.

c/ Lusa