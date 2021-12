Marcelo Rebelo de Sousa deverá ter alta dentro de 24 horas

O presidente foi operado a duas hérnias inguinais no Hospital da Forças Armadas. A cirurgia começou por volta das 15h30, liderada pelo diretor do serviço de cirurgia do hospital das Forças Armadas, Pedro Campos. Ao final da tarde, um nota na página da Presidência revelava que o presidente tinha sido operado com sucesso.