Marcelo Rebelo de Sousa enumerou os três desafios para o Portugal do futuro

Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, em Itália, onde realizou uma visita de Estado de dois dias, registadas pela jornalista da Antena 1, Natália Carvalho.



Num encontro com estudantes universitários, no Palácio D'Accursio, sede do município de Bolonha, no final da sua visita de Estado a Itália, Marcelo Rebelo de Sousa fez o retrato da situação atual de Portugal e sobre os três desafios mencionados disse: "São desafios que têm de ser enfrentados". Declarações antes de responder a perguntas dos alunos da Universidade de Bolonha, com quem esteve mais de uma hora e meia à conversa.



Em resposta a uma questão de um português estudante de Erasmus sobre "a falta de financiamento para as artes e para a cultura", Marcelo Rebelo de Sousa concordou que esse "é um problema em Portugal" e "um dos desafios que se colocam no futuro próximo".