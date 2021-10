Marcelo Rebelo de Sousa: "Há que fazer do 5 de Outubro uma data viva"

No dia em que se celebra a Implantação da República, Marcelo Rebelo de Sousa pediu que se faça do 5 de Outubro uma "data viva", e não uma "memória sem futuro, um ritual sem alma". O Presidente discursou nos Paços do Concelho no 111.º aniversário do fim da monarquia.