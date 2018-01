Marcelo Rebelo de Sousa: "Mário Soares continua vivo"

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou ainda a forte participação do povo português nas cerimónias fúnebres de Mário Soares que decorreram em janeiro de 2017, vendo nisso um agradecimento do povo ao "pai da democracia".



"Obrigado por ter sido quem foi, por ter dado à liberdade, à democracia e a Portugal o que deu", especificou o chefe de Estado.



O Presidente da República defendeu ainda que "Mário Soares continua vivo". "Ele, o homem. Ele, o testemunho, continuam vivos", antes de recordar algumas das características do ex-primeiro-ministro.



A homenagem a Mário Soares aconteceu este domingo, quando se assinala o primeiro aniversário da sua morte. O Presidente da República, o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia da República e o presidente da Câmara de Lisboa depositaram flores junto do jazigo daquele que é considerado o "pai da democracia" portuguesa, antes de discursarem na capela do cemitério dos Prazeres.



Após os discursos foi inaugurada na galeria de exposições temporárias da capela do cemitério a exposição "A cerimónia do Adeus, o funeral de Estado de Mário Soares visto pelos fotógrafos".