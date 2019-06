Marcelo Rebelo de Sousa promulgou a nova lei das armas

Na Assembleia da República, a lei não teve votos contra, só a abstenção do PAN.



As novas regras definem que as pessoas com licença de armas do tipo B e B1, armas curtas ou revolveres podem ter em casa até quatro.



Os titulares de armas de caça, com licença C ou D, carabinas e espingardas caçadeiras só lhes é permitido até 25 armas.



Quem tiver um número superior tem um prazo de cinco anos para entregar o excedente.