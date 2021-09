Marcelo Rebelo de Sousa recorda Jorge Sampaio como lutador pela "igualdade na liberdade"

, começou por declarar.

"Lutando serenamente", repetiu, "como sereno foi o seu testemunho de vida ao serviço da liberdade e da igualdade. Sereno na sua luminosa inteligência, sereno na sua profunda sensibilidade, sereno na sua paciente mas porfiada coragem".







"Jorge Sampaio nasceu e formou-se para ser um lutador e a causa da sua luta foi uma: a liberdade na igualdade".



O presidente da República recordou o antigo chefe de Estado "na carismática afirmação, no movimento estudantil no início dos anos 60", "na defesa em tribunais plenários dos presos políticos durante a ditadura", "na representação externa da democracia nascente" e "na construção de pontes, década após década, entre formações diversas no seu hemisfério político e para além dele".



E continuou: na adesão ao Partido Socialista, de que viria a ser deputado, líder parlamentar e líder nacional; na formação da primeira e mais vasta coligação pré-eleitoral de esquerda da nossa história democrática; na Presidência da Câmara Municipal de Lisboa, após uma rara campanha de ideias com visão estratégica, prioridade aos mais pobres e excluídos, preocupação com as pessoas, os seus sonhos, os seus dramas, a sua realidade".





Marcelo Rebelo de Sousa frisou ainda a "devotada e prestigiante Presidência de Portugal", na qual foi lançada "a Cimeira de Arraiolos com todos os chefes de Estado europeus eleitos não presidencialistas" e recriadas "as Presidências abertas do seu antecessor, com a constante presença de Maria José Rita".

Sampaio "escolheu o caminho mais ingrato"



Jorge Sampaio "podendo ter-se resignado ao caminho mais fácil do jurista respeitado, da quietude da sua origem social, do natural ascendente da sua cultura, do seu pensamento, da sua oratória, escolheu o caminho mais ingrato: da solidariedade para com os que mais sofriam, do convívio com o concreto, da privação da sua saúde frágil a exaustivos e desgastantes labores".





"Ninguém esquecerá momentos únicos dessa entrega", declarou o atual chefe de Estado, enumerando alguns como "as intervenções decisivas desse furacão ruivo na Alameda da Universidade de Lisboa em 1962" e "a madrugada da libertação dos detidos em Caxias após o 25 de Abril".





Entre os vários momentos que marcaram o percurso de vida e político do antigo presidente da República, Marcelo destacou ainda "a travessia em noites de vendaval dos bairros de lata da capital que com o Governo de então conseguiu extinguir", "os meses sem dormir, passados nesta casa em Belém por causa de Timor-Leste", assim como "a oposição à intervenção no Iraque", "a dedicação à saúde pública global" e "ao diálogo entre religiões, culturas e civilizações", e o "exemplar acolhimento dos refugiados sírios, fugidos das tragédias das guerras".



Nas palavras do Presidente da República, Jorge Sampaio será lembrado também pelas "lágrimas genuínas do homem bom, porque era um homem bom na partilha da alegria como da dor alheias".



"Jorge Sampaio deixou-nos hoje com um duplo legado", salientou Marcelo em tom de conclusão. "Duplo porque feito de igualdade mas também de liberdade, porque feito de inteligência mas também de sensibilidade, porque provou que se pode nascer privilegiado e converter a vida na batalha pelos não privilegiados".



"Sempre lutando, mas com serenidade", recordou novamente. "Aquela serenidade que une a força das convicções ao respeito por cada um e por todos os demais; de bem com todos e todos de bem com ela".



"A corajosa serenidade de um grande senhor da nossa democracia, de um grande senhor da nossa pátria comum", terminou.