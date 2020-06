Marcelo Rebelo de Sousa verificou aumento do número de sem-abrigo

O Presidente da República considera que esta é uma oportunidade importante, no momento em que já se nota um aumento do número de pessoas a viver na rua, por causa da pandemia.



Acompanhado pela Ministra do Trabalho, Marcelo Rebelo de Sousa voltou na última noite às ruas do Porto, para ajudar a distribuir refeições.