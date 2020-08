Marcelo Rebelo de Sousa volta a reunir-se com autarcas do Algarve

O Presidente da República nega estar em contacto com o rei emérito de Espanha, Juan Carlos, no sentido de o ajudar a encontrar residência em Portugal. À margem de um encontro com os autarcas do Algarve, em Silves, Marcelo Rebelo de Sousa fez um balanço negativo da época de incêndios no nosso país e comentou a crise social no Líbano.