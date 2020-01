Marcelo recebe apelo para "atenção urgente" à jurisdição administrativa e fiscal

A presidente do Supremo Tribunal Administrativo e Fiscal apelou, na cerimónia de apresentação de cumprimentos de Ano Novo ao Presidente da República, para que seja dada "atenção urgente e indispensável" àquela jurisdição para garantir a sua eficácia.

Dulce Neto aproveitou a cerimónia no Palácio de Belém para alertar Marcelo Rebelo de Sousa que a jurisdição administrativa e fiscal tem "arcado com o peso da vergonha e da culpa que não é sua pela ineficácia e morosidade" do sistema, acrescentando que os tribunais daquela jurisdição "merecem uma atenção urgente e indispensável" para poderem ser eficientes.







A jornalista da Antena 1 Ana Isabel Costa assistiu à cerimónia.