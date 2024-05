O Presidente da República já recebeu o manifesto pela reforma da justiça com mais de cem assinaturas. Uma das subscritoras do documento é a antiga ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues, que descreveu o silêncio da Procuradora-Geral da República, como "demasiado ruidoso".

O Chefe de Estado esteve também reunido com os representantes da Associação Sindical dos Juízes e do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público.