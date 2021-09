Marcelo recusa falha de segurança no encontro com o suspeito de terrorismo

Marcelo Rebelo de Sousa recusa a ideia de falha de segurança no encontro em 2018 com um militante do Daesh, que foi detido em Lisboa. O Presidente da República esteve, tal como estiveram António Costa e Jorge Sampaio, no restaurante onde trabalhava um dos suspeitos detidos por ligações ao autoproclamado Estado Islâmico, que na altura já estava a ser investigado pela PJ.