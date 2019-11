A meta foi renovada esta tarde, depois de um encontro em Belém com o governo e com associações que lidam diariamente com esta realidade.

Em julho deste ano foi aprovado um novo Plano de Ação para os sem-abrigo com medidas na área da habitação, institucionalização e formação profissional. Um programa com 130 milhões de euros que surge no âmbito da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo com o horizonte temporal 2017-2023.