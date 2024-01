Reféns em Gaza. Marcelo submete decreto ao TC que altera Lei da Nacionalidade

Em nota publicada esta sexta-feira na página da presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa indica ter submetido a alteração à Lei da Nacionalidade a uma fiscalização preventiva por parte do Tribunal Constitucional.

Marcelo Rebelo de Sousa considera que a alteração à Lei da Nacionalidade “pode agravar a situação de reféns israelitas em Gaza que têm pendentes pedidos de concessão de nacionalidade portuguesa”.



O chefe de Estado sublinha ainda que "pode ser considerado atentatório dos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana, bem como até, objetivamente, do direito à vida”. Lembra que “já foi libertada uma refém luso-israelita com base na sua nacionalidade portuguesa”.



Por essa razão, o presidente da República "submeteu a fiscalização preventiva da constitucionalidade pelo Tribunal Constitucional aquele decreto da Assembleia da República, apenas e especificamente por causa do seu artigo 6.º".