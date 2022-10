Marcelo termina visita de Estado à Irlanda

O programa do chefe de Estado começa no Glencree Centre, organização para a paz e reconciliação, onde terá uma sessão de diálogo confidencial com líderes políticos irlandeses, fechada à comunicação social, e visitará uma exposição sobre o papel das mulheres no processo de paz na Irlanda do Norte.

A seguir, o Presidente da República e comitiva - que inclui o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e deputados do PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal e PCP - irão almoçar a bordo de um navio do instituto de marinha irlandês ancorado nas docas de Dublin, na margem sul do rio Liffey, e conhecer os seus projetos de investigação.

De tarde, Marcelo Rebelo de Sousa receberá um doutoramento "honoris causa" pela University College Dublin e ao fim do dia oferecerá ao presidente da Irlanda, Michael Higgins, uma receção, na Farmleigh House, onde se encontra hospedado.

Estão previstas breves declarações dos dois chefes de Estado nesta receção e um momento musical de guitarra portuguesa por Marta Pereira da Costa.

O regresso do Presidente da República a Portugal está previsto para as 21h00.

Na quarta-feira, encontrou-se também com o primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, e visitou as duas câmaras do parlamento.

"As relações bilaterais com a Irlanda deram um pulo monumental", afirmou, referindo que houve "um crescimento de mais de 100% do turismo irlandês neste ano em Portugal" e que "uma comunidade jovem" portuguesa está a chegar a Irlanda.