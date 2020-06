Marcelo vai dar aula de cidadania na telescola esta segunda-feira

É assim um breve regresso ao ensino do Presidente da República depois de se ter jubilado da Faculdade de Direito em 2018.



O projeto #EstudoEmCasa é uma parceria do Ministério da Educação com a RTP para os alunos do 1.º ao 9.º ano que estão ainda sem aulas presenciais devido à Covid-19.