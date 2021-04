Marcelo vai propor fim do estado de emergência, revela Iniciativa Liberal

Depois da conversa com o Presidente da República, o deputado da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, deu conta da intenção demonstrada.





Durante a manhã os políticos e os especialistas voltaram a estar reunidos na sede do Infarmed, em Lisboa, para analisar a evolução da pandemia.



No final do encontro, através do twitter, o primeiro-ministro, fez saber que o governo está habilitado a tomar decisões sobre o plano de desconfinamento, o que vai acontecer no próximo conselho de ministros.



O PS, através de José Luís Carneiro, veio dizer que o país tem condições para avançar para a próxima fase de desconfinamento.



Ricardo Batista Leite, do PSD, defende medidas a nível local. Quanto ao levantamento do estado de emergência, remeteu a decisão para o Presidente da República, a quem cabe pesar as questões legais.



Os Verdes, que nunca defenderam o estado de emergência, concordam com a ideia de acabar com a medida execional.





O Bloco de Esquerda, segundo o deputado Moisés Ferreira, considera que a vacinação e a testagem devem ser as prioridades.





O deputado André Ventura do Chega lembra que é preciso agora discutir um novo quadro legal para o país, face ao fim do estado de emergência.



O deputado André Silva do PAN sublinha que é preciso continuar a controlar a pandemia, mesmo com o fim do estado de emergência.



Marcelo Rebelo de Sousa falou, esta tarde, com os vários partidos políticos sobre a situação de pandemia e as medidas futuras, quando terminar o estado de emergência no próximo dia 30, sexta- feira.



Esta noite, o Presidente da República volta a falar ao país, numa comunicação para acompanhar em direto às oito da noite.