Marcelo. Vencedor de concurso literário foi momento "mais importante" de congresso sobre Saramago

Foto: Paulo Novais - Lusa

Sem uma referência direta aos resultados, Marcelo Rebelo de Sousa disse ter acordado com más notícias de intolerância e xenofobia. Palavras do chefe de Estado, em Coimbra, durante um congresso que assinala os 20 anos da atribuição do prémio Nobel a José Saramago.



Neste evento foi recordada a importância do escritor português.