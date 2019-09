Marcelo veta alteração à lei da Procriação Medicamente Assistida

Belém explica que, na sequência do Acórdão do Tribunal Constitucional, "o Presidente devolveu à Assembleia, sem promulgação, o Decreto que alterou o regime da procriação medicamente assistida".



As normas consideradas inconstitucionais dizem respeito à maternidade de substituição. Os juízes dizem que a lei não prevê o direito da gestante de se arrepender antes de entregar a criança e por isso considerou as normas inconstitucionais.