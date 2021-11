Marcelo veta diploma sobre morte medicamente assistida

"O Presidente da República decidiu, hoje, devolver à Assembleia da República o decreto sobre morte medicamente assistida, envolvendo a eutanásia e o suicídio medicamente assistido, recebido no dia 26 de novembro", lê-se numa nota divulgada hoje no `site` da Internet da Presidência.

Numa outra comunicação da Presidência , foi anunciado que Marcelo Rebelo de Sousa aprovou o decreto que altera o regime jurídico aplicável à gestação de substituição, que regula a procriação medicamente assistida. Foram também aprovados os decretos que proíbem a discriminação em razão da identidade de género ou orientação sexual na elegibilidade para dar sangue e o estebelecimento da obrigatoriedade do uso de máscara."O Presidente da República promulgou hoje os seguintes Decretos da Assembleia da República: Decreto que estabelece as condições de determinação, a título excecional, da obrigatoriedade do uso de máscara para o acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas;", pode ler-se.