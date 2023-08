Marcelo veta pacote Mais Habitação com muitas críticas ao Governo

O chefe de Estado considera também que as medidas propostas pelo Governo não vão ter a eficácia desejada para responder às dificuldades no acesso à habitação.Na reação, Luís Montenegro desafia o primeiro-ministro a começar do zero e a contar com o PSD para desenhar novas medidas de resposta à crise no mercado imobiliário.O líder do Chega, André Ventura, escreveu na rede social X, antigo Twitter, que espera que o veto do presidente leve o Governo a uma reflexão cuidada, sublinhando que não se deve governar contra os portugueses, nem contra o bom-senso.Marcelo Rebelo de Sousa exerceu o direito de veto, mas admite que o PS pode voltar a aprovar este diploma na Assembleia da República, o que obrigaria o presidente, à segunda, a promulgar o pacote Mais Habitação.Na leitura do comentador de Política da Antena 1, Raul Vaz, o Governo de António Costa deve agora retificar estas medidas, em vez de insistir no diploma.A Associação Nacional dos Proprietários afirma que já era expectável esta decisão de Marcelo Rebelo de Sousa.O diretor da associação, Carlos Teixeira, considera que o diploma não responde aos problemas de habitação do país e que gerou desconfiança desde o início.Pedro Ventura, vice-presidente da Associação dos Inquilinos Lisbonenses, diz que todos estes adiamentos só fazem com que o tempo passe e continuem sem existir soluções para quem precisa de encontrar uma casa a preços acessíveis no mercado de arrendamento.