Marcelo visita obras da Jornada Mundial da Juventude

O encontro católico, que contará com a presença do Papa Francisco, vai decorrer entre 1 e 6 de agosto de 2023 e terá as principais iniciativas na zona do Parque Tejo-Trancão, numa extensão de cerca de 100 hectares que abrange parte dos concelhos de Lisboa (Parque das Nações) e de Loures (Sacavém e Bobadela).As obras para receber o evento começaram no dia 1 de junho, encontrando-se o local convertido num estaleiro.Na passada sexta-feira, a Câmara de Lisboa revelou que dispõe de 21 milhões de euros aprovados para a JMJ e que está disponível para investir “até um total de 35 milhões de euros”, informação que comunicou ao Governo.Numa nota, a autarquia presidida por Carlos Moedas (PSD) defendeu que os compromissos do Estado devem ser “no mínimo paritários” com o esforço municipal e lembrou que noutros grandes eventos em Portugal “os apoios do Governo foram claros”.“A Câmara Municipal de Lisboa assumiu as suas responsabilidades. Continuamos à espera de resposta do Governo que, até ao momento, ainda não assumiu as suas”, referia a autarquia.