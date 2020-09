Marcelo visitou no Centro Hospitalar Coimbra bombeiros feridos em Proença-a-Nova

Esta informação consta de uma nota publicada hoje à noite no portal da Presidência da República na Internet.

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa visitou hoje, no Centro Hospitalar de Coimbra, os dois bombeiros feridos no domingo no incêndio de Proença-a-Nova, Hugo Martins e Eurico Martins, a quem desejou as melhoras das queimaduras que sofreram no exercício das suas nobres e abnegadas funções ao serviço da comunidade", lê-se na nota.

Hoje de manhã, fonte hospitalar disse â agência Lusa que estes dois bombeiros que sofreram ferimentos durante o combate ao incêndio de Proença-a-Nova se encontravam ambos "estáveis, estando um internado na unidade de queimados e outro na unidade de cirurgia plástica".

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), os dois integravam uma equipa de cinco elementos da corporação de Proença-a-Nova que sofreu um acidente, por volta das 15:00 de domingo.

Fonte da ANEPC adiantou à Lusa no domingo que os dois bombeiros sofreram queimaduras de segundo grau e foram transportados por helicóptero do INEM para Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, estando "livres de perigo".