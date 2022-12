Marcelo visitou urgências do Hospital de Santa Maria

O Presidente da República visitou de surpresa as urgências do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Diz que vai continuar a fazer este tipo de visitas a outros hospitais. Marcelo Rebelo de Sousa pede uma rápida aprovação de leis para para possibilitarem maior intervenção à nova orgânica do Serviço Nacional de Saúde.