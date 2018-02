Marcelo vistou Hospital Cuf Descobertas afetado por epidemia de Legionella

Nove mulheres e seis homens. Segundo o hospital, três doentes tiveram alta esta manhã.



Os sete que estão no Internamento Geral, estão a evoluir favoravelmente. Quatro doentes permanecem noutras unidades hospitalares.



O Hospital reafirma que o foco da infecção terá tido origem na zona de tratamento das águas quentes, mas que ainda não existem conclusões seguras sobre as causas do incidente.



O Presidente da República acaba de visitar a CUF.



Diz que o fez, no privado, como de resto também com o São Francisco Xavier, para demonstrar que é sensível à situação de todos os portugueses.