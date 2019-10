Marcelo viu nos Açores o rasto de destruição do furacão “Lorenzo”

O furacão “Lorenzo” passou há meio mês pelas ilhas das Flores e do Faial os Açores. O Presidente da República constatou a destruição provocada por aquele fenómeno natural e prometeu que o país ajudará na recuperação.

Marcelo Rebelo de Sousa ficou impressionado com o rasto de destruição, como conta a jornalista Lília Almeida.



Marcelo Rebelo de Sousa voltou a sublinhar a necessidade de uma solidariedade que não se apague com o tempo e promete voltar daqui a pouco mais de um ano.



Para Marcelo Rebelo de Sousa, a sua presença nos Açores, nesta altura, mais do que mostrar um sinal de "solidariedade nacional" para com os açorianos, pretende também ser a garantia de que "os problemas" que se abateram sobre estas pessoas são problemas "de todo os portugueses".



"Significa que a solidariedade nacional demonstrada pelo Presidente da República e pelo Governo da República, se mantém e não passam como passam as notícias - que uma semana depois, um mês depois, já não são tão notícias - por que a vida das pessoas e os problemas das pessoas estão lá", garantiu o chefe de Estado.



O furacão "Lorenzo" provocou mais de 330 milhões de euros de prejuízos em todo o arquipélago, em infraestruturas portuárias, estradas e moradias, de acordo com uma estimativa do Governo dos Açores, que vai reunir com o Primeiro-Ministro, esta segunda-feira, para saber que ajudas a região terá da República.