"Marcha fúnebre". Guardas prisionais cumprem dia de greve nacional

Foto: Paulo Cunha - Lusa

Foi também convocada uma "marcha fúnebre", com recurso a caixões e velas, que vai começar no Estabelecimento Prisional de Lisboa e terminar no Ministério da Justiça.



Frederico Morais, dirigente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, explica à Antena 1 que esta é uma ação simbólica de um grupo de guardas que conta com o apoio da estrutura sindical.



Apesar do atual momento político, os guardas prisionais não desistem da luta.