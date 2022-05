Marcha lenta junta uma centena de tratores agrícolas

O protesto é organizado pela Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste, a Louricoop, a Adega Cooperativa da Lourinhã e a Cooperativa Agrícola de Peniche, que têm reunião marcada à tarde com o secretário de Estado da Agricultura., segundo estas organizações., sendo indispensáveis às tarefas mecanizadas e à rega na agricultura, assim como às atividades logísticas do setor.Com a marcha lenta, os agricultores pretendem “”, sublinhando que os agricultores estão a “atravessar um momento como ninguém viu”.