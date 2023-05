Marcha pelo direito à saúde. "O que tem acontecido é subfinanciamento"

a secretária-geral da CGTP, presente nesta ação, fez notar que "não há um investimento, não há valorização dos seus profissionais, não há o número de profissionais que são necessários para que o Serviço Nacional de Saúde garanta o direito constitucional à saúde".



"É preciso investir na saúde, mas é no Serviço Nacional de Saúde, que é quem tem de garantir as necessidades de prevenção e de tratamento da saúde a todos no nosso país", acentuou. Ouvida pela RTP,"É preciso investir na saúde, mas é no Serviço Nacional de Saúde, que é quem tem de garantir as necessidades de prevenção e de tratamento da saúde a todos no nosso país", acentuou. A marcha percorreu a Avenida da República, dirigindo-se para o Saldanha.



Por sua vez, Sebastião Santana, coordenador da Frente Comum, afirmou que "o problema é de várias carreiras na Administração Pública e o cenário é comum".



"Hoje os utentes juntam-se a nós a provar que é necessário um Serviço Nacional de Saúde mais forte, mais robusto, melhor financiado e isso não acontece se nos esquecermos de quem lá trabalha", acrescentou. Por sua vez,"Hoje os utentes juntam-se a nós a provar que é necessário um Serviço Nacional de Saúde mais forte, mais robusto, melhor financiado e isso não acontece se nos esquecermos de quem lá trabalha", acrescentou.