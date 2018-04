Março foi o segundo mês mais chuvoso desde 1931

Foto: Nacho Doce - Reuters

Como resultado, Portugal continental já não se encontra em seca meteorológica.



"A ocorrência de valores muito elevados da quantidade de precipitação em todo o território do continente tiveram como consequência o final da situação de seca meteorológica que se verificava desde abril de 2017", como refere o IPMA.



No campo da temperatura, março de 2018 foi o mais frio desde 2000, "com anomalia da temperatura média de - 1.6° C".



A jornalista Ana Jordão tem os dados do Instituo Português do Mar e da Atmosfera.