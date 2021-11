Maria de Jesus Rendeiro vai ser presente a tribunal esta quinta-feira

Maria de Jesus Rendeiro foi detida pela PJ, no âmbito de um mandado de detenção num processo instaurado pelo Ministério Público por suspeita de crimes relacionados com as obras de arte apreendidas ao ex-banqueiro.



A mulher de João Rendeiro vai pagar mil euros por "atuação excecionalmente grave" e incumprimento dos deveres de fiel depositária dos quadros arrestados ao ex-banqueiro, considerando o tribunal que esta sabia das falsificações e do desvio das obras.