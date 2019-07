Partilhar o artigo Maria Teresa Luciano substitui Rui Luís na Secretaria da Saúde do Governo dos Açores Imprimir o artigo Maria Teresa Luciano substitui Rui Luís na Secretaria da Saúde do Governo dos Açores Enviar por email o artigo Maria Teresa Luciano substitui Rui Luís na Secretaria da Saúde do Governo dos Açores Aumentar a fonte do artigo Maria Teresa Luciano substitui Rui Luís na Secretaria da Saúde do Governo dos Açores Diminuir a fonte do artigo Maria Teresa Luciano substitui Rui Luís na Secretaria da Saúde do Governo dos Açores Ouvir o artigo Maria Teresa Luciano substitui Rui Luís na Secretaria da Saúde do Governo dos Açores

Tópicos:

Faro Portimão, Horta, Hospitalar, Integrado Cidadão, Teresa Silveira Bretão, Vitorino,