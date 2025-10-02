Mariana, "apenas Mariana", quer mais poder nas autarquias contra o centralismo de Lisboa
Foto: Lusa
Em Évora, a líder da Iniciativa Liberal informalizou uma conversa com estudantes. Em tom de “igual para igual”, defendeu que o interior só se desenvolve e fixa jovens quando a descentralização for uma realidade.
À mesa, num pátio que as árvores pintam de verde, a presidente da Associação Académica, Ana Beatriz Calado lamentou não poder ficar em Évora a trabalhar. Porque não há empregos, porque a habitação é muito cara, Porque não há comboios. Perguntou “à senhora deputada” o que tenciona a Iniciativa Liberal fazer para combater o “centralismo de Lisboa”.
“Trata-me por Mariana. E por tu”, repetiu a líder da IL.
“Só desenvolvemos o interior quando combatermos esse centralismo”, disse, “e só há um caminho: descentralizar. Dar mais poder e maior autonomia às autarquias”.
Questionada se era favorável à regionalização, Mariana, agora já Mariana Leitão, repetiu que urgente é descentralizar. “Nesta altura não é oportuno falar de regionalização, mais tarde pensamos no assunto”, rematou.
À saída, a líder da IL prometeu voltar à Associação Académica de Évora com uma condição. “ Sempre que me tratarem por tu, volto”, sorriu.