Mariana Vieira da Silva: "Justiça só é justa se puder dar aos portugueses a informação necessária"

Lusa - Rodrigo Antunes

"A questão não é tanto pedir celeridade para um processo ou para outro. A questão é dizer que a justiça só é justa se puder dar aos portugueses a informação necessária para eles poderem fazer as suas escolhas numa democracia", sublinha Mariana Vieira da Silva.



Nos últimos dias, têm sido vários os apelos vindos do PS para que a Procuradoria-Geral da República venha a público prestar esclarecimentos sobre a investigação e para que o processo seja concluído com rapidez, mas, a ministra da Presidência rejeita a ideia de que é mais uma voz a fazer exigências à justiça e, em particular, ao Ministério Público.



"Eu não lhe chamo apelo e, muito menos, uma exigência. Falar a quente nunca é bom. E, é evidente que estamos todos [a falar] a quente, mas temos sinais mais do que bastantes de que esta reflexão deve ser feita não apenas pelo PS, mas por todo o país", acrescenta a ministra da Presidência



No mesmo sentido, Mariana Vieira da Silva recupera uma expressão regularmente utilizada por António Costa para, perante o momento, defender "compromissos" por parte da justiça, mas também da política nacional.



"Vivemos numa democracia e a frase 'à política o que é da política e à justiça o que é da justiça' não é uma frase com um só sentido. É uma frase que implica não apenas o compromisso dos agentes políticos como dos agentes da justiça", remata.