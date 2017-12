Partilhar o artigo Marinha alerta para consequências do agravamento do estado do mar Imprimir o artigo Marinha alerta para consequências do agravamento do estado do mar Enviar por email o artigo Marinha alerta para consequências do agravamento do estado do mar Aumentar a fonte do artigo Marinha alerta para consequências do agravamento do estado do mar Diminuir a fonte do artigo Marinha alerta para consequências do agravamento do estado do mar Ouvir o artigo Marinha alerta para consequências do agravamento do estado do mar