Marinha envia navio hidrográfico para Figueira da Foz após naufrágio de embarcação

Três pessoas morreram e um pescador continua desaparecido na sequência do naufrágio de uma embarcação de nove metros, registada na Figueira da Foz, distrito de Coimbra, mas com tripulação de Lourinhã e Torres Vedras, no distrito de Lisboa.

De acordo com o porta-voz da Marinha, Pedro Coelho Dias, o navio Gago Coutinho irá equipado com um sonar lateral para tentar encontrar a embarcação no fundo e com um ROV, veículo operado remotamente para meio subaquático, que tem capacidade para recolher imagens (vídeo e fotografia) do fundo do mar.

Presume-se que a embarcação esteja a 70 metros de profundidade.

Também por este motivo, viajará no navio uma equipa especializada em mergulho profundo com câmara de descompressão, para alguma necessidade.

As buscas manter-se-ão durante a noite, sendo apenas suspenso a vertente aérea.