Marinha mantém submarino e rebocador russos sob vigilância

RTP 12 Mai, 2017, 12:35 | País

Fotografia do submarino russo partilhada no Facebook da Marinha Portuguesa | Marinha Portuguesa

Com as imagens do rebocador e do submarino, a Marinha deixa essa nota de que mantém sob vigilância apertada a passagem dos vasos russos na Zona Económica Exclusiva de Portugal.







O NRP Bartolomeu Dias acompanha de perto movimentos do submarino e rebocador de alto mar da Marinha da Rússia, em trânsito na ZEE portuguesa pic.twitter.com/Yx7QUpQfXc — Marinha (@MarinhaPT) 12 de maio de 2017

Não é a primeira vez que o espaço soberano português é atravessado por navios russo, o mesmo já tendo sucedido no que respeita ao atravessamento do espaço aéreo do país. Há um mês a Marinha fazia saber que estava a vigiar um navio russo de pesquisa oceanográfica que navegava em águas portuguesas rumo a Gibraltar, no Mar Mediterrâneo.Em causa estava então o navio Admiral Vladimirskiy que, segundo comunicado da Marinha, passou “em águas nacionais”, tendo sido destacados dois navios “para acompanhar o navio de guerra, no quadro das responsabilidades nacionais na NATO, de partilha de informação e de patrulha e vigilância de navios de interesse”.