Marinha ordenou inspeção às condições do navio Mondego

A inspeção foi ordenada logo depois do incidente, que se traduziu no não acompanhamento de um navio russo a norte do Porto Santo, tal como tinha sido ordenado pela chefia naval, acrescentou a mesma fonte.

Os 13 militares que se recusaram a embarcar alegando "razões de segurança", tal como manifestaram num documento, encontravam-se ao principio desta tarde retidos no navio, confirmou fonte da Marinha à Lusa.

A mesma fonte também confirmou que os 13 militares revoltosos serão substituídos, tal como avançou o jornal Público.

Os militares revoltosos incorrem em penas disciplinares graves, que podem ir até à privação da liberdade, segundo o Regulamento de Disciplina Militar.

As questões relativas à manutenção de navios da Marinha, devido a carência de verbas, bem como a falta de pessoal, que obriga à repetição de escalas para os militares são os problemas mais sentidos no ramo, segundo afirmou na Comissão de Defesa o chefe de Estado-Maior da Armada, almirante Gouveia e Melo.