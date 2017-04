Marinha portuguesa vigiou navio russo que passou nas águas portuguesas

Lusa 15 Abr, 2017, 17:57 / atualizado em 15 Abr, 2017, 18:00 | País

Em comunicado hoje divulgado, a Marinha indica que o navio Admiral Vladimirskiy "passou, durante os dois últimos dias, em águas nacionais" e que foram alocados dois navios da Marinha portuguesa "para acompanhar o navio de guerra, no quadro das responsabilidades nacionais na NATO, de partilha de informação e de patrulha e vigilância de navios de interesse".



O navio russo, que provinha do mar do Norte e que está em trânsito para Gibraltar em direção ao Mediterrâneo, "entrou na ZEE [zona económica exclusiva] portuguesa na madrugada de sexta-feira e começou por ser acompanhado pelo navio patrulha Quanza, em missão na zona marítima do Norte".



Depois, já ao largo de Lisboa, esta vigilância foi feita pela corveta João Roby, que "acompanhou desde ontem [sexta-feira] pelas 18:00 o navio russo até à saída da ZEE portuguesa, a sul do Algarve".



A Marinha concluiu a missão de vigilância às 10:00 de hoje, "após o navio ter saído das águas de jurisdição portuguesa, passando a ser monitorizado por navios das marinhas aliadas da NATO, a partir de Gibraltar".