Marinheiros do NRP Mondego conhecem quinta-feira as acusações

Os marinheiros que se recusaram a embarcar no navio NRP Mondego, em março, por razões de segurança, vão conhecer quinta-feira as acusações dos processos disciplinares. O advogado dos 13 marinheiros afirmou à Lusa que não tem conhecimento sobre as diligências da Marinha.