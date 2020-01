Mário Centeno explicou virtudes do Orçamento, que definiu de esquerda

Foto: Epa-Manuel de Almeida

O ministro das Finanças defendeu, esta quarta-feira à noite, numa reunião na sede do PS, que a proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) “é de esquerda” porque aumenta “todas as prestações sociais” e conclui o processo de descongelamento das carreiras na administração pública. Mas Centeno recusa enveredar por “aventureirismos”.