Mário Centeno recusa ideia de abertura às pré-reformas

Foto de Mário Cruz-Lusa

Em entrevista ao jornal Público desta terça-feira o ministro das Finanças diz que o país não se pode dar ao luxo de ter pessoas a sair do mercado de trabalho.



Centeno reconhece que o investimento público está aquém do orçamentado mas ainda assim a crescer há dois anos.



Portugal apresenta, dentro de duas semanas, o Programa de Estabilidade (PE) com as contas públicas equilibradas e com um grau de liberdade que, diz o ministro das Finanças, “não tinha até aqui”. Sem as amarras do défice orçamental e com as eleições à porta, Centeno mantém o discurso cauteloso e lembra que o país ainda tem uma dívida pública superior a 120% do PIB. “Vamos apresentar um Programa de Estabilidade, não um programa eleitoral”, resume.



A síntese das ideias expressas por Mário Centeno aqui elaborada pela jornalista Rosa Azevedo.