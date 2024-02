Mário Machado começou hoje a ser julgado pelos crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência. A acusação prende-se com uma publicação numa rede social.

Mário Machado terá sugerido que todas as mulheres do Bloco de Esquerda, PCP, MRPP, PS e em especial Renata Cambra do Movimento Alternativa Socialista são prostitutas.



Uma posição subscrita por outro arguido, Ricardo Pais.



A defesa está a tentar provar que não foram os dois arguidos que escreveram essas publicações.