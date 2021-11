Mário Machado detido pela PJ

O líder do movimento Nova Ordem Social (NOS), Mário Machado, foi detido hoje em casa pela Polícia Judiciária, confirmou à Antena 1 o advogado José Manuel Castro. A detenção vem no seguimento de uma investigação da Polícia Judiciária de crimes relacionados com a disseminação de ódio racial nas redes sociais.