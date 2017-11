Mário Nogueira acusa ministro de fugir ao protesto

Foto: Lusa

No entanto, Tiago Brandão Rodrigues acedeu ao Convento de São Francisco pela garagem e não pela escadaria onde estavam os manifestantes.



Na interpretação do secretário geral da Federação Nacional dos Professores tratou-se de uma fuga.



A Fenprof reivindica o descongelamento da carreira docente e a contagem integral do tempo de serviço prestado pelos docentes. Para Mário Nogueira "quem deve, teme".



A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) entregou um pré-aviso de greve para 15 de novembro, exigindo o descongelamento das progressões, recuperação dos anos de congelamento e contagem integral do tempo de serviço prestado pelos docentes.