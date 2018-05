Marionetas e outras formas animadas na FIMFA

Foto: FIMFA/DR

A Tarumba - Teatro de Marionetas realiza em Lisboa, de 3 a 20 de Maio, a 18.ª edição do FIMFA Lx - Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, com direção artística de Luís Vieira e Rute Ribeiro.



Nesta edição, a imagem serve de mote inspirador para a exploração desta linguagem em todas as suas vertentes, desde projeções de vídeo a manipulação em tempo real. Mecanismos desenhados artesanalmente convivem com a tecnologia mais atual, em constante dialética com a marioneta, o corpo, a sombra e o objeto.



Um festival que vai além da apresentação de espetáculos, porque o FIMFA é também um espaço de discussão, formação e de reflexão sobre o teatro de marionetas contemporâneo, que incluem a realização de workshops, apresentação de filmes, encontros com os criadores, entre outros.